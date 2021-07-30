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Політика

100 доларів за квадратний метр: ЗМІ повідомляють про можливу будівельну аферу у Вінниці

12:45 30 липня 2021
Новобудова у Вінниці

У Вінниці не вщухає скандал з будівництвом «пільгового житла для ветеранів». Як повідомляє місцева газета «33-й канал», захисникам України запропонували «самоорганізуватися та побудувати собі житло».

«500 вкладників, серед яких ветерани війни на сході та сім’ї загиблих, створили кооператив „Захисник Вінниці“ та купили землю для забудови. Новоспечені керівники цього ЖБК, які й були ініціаторами „самоорганізації“, пообіцяли вкладникам надзвичайно низькі ціни за квадратний метр та привели свого забудовника: ветеранам АТО/ООС та їхнім сім’ям пообіцяли квартири по ціні $ 100 за квадратний метр при ринковій вартості житлової нерухомості у Вінниці в 7 разів вищій», — пише газета.

«Обличчям» проєкту став полковник ЗСУ Віктор Усаченко, який очолює Вінницький осередок ГО «Всеукраїнський союз ветеранів — За Життя». Засновник організації — одіозний нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» і соратник Віктора Медведчука Ілля Кива. Зараз полковник намагається довести, що ЖБК «Захисник Вінниці» — не афера. Раніше він доводив це небайдужим вінничанам, тепер змушений виправдовуватися перед учасниками кооперативу за обіцяну «фантастичну» ціну.

Телеграм-канал Украина 24/7 припускає, що забудовник планує звести набагато вищі будинки, ніж передбачені проєктною документацією семиповерхові. Не виключають й того, що ветерани та їхні сім’ї взагалі можуть залишитися без обіцяних квадратних метрів. Плани забудовника зі збільшення поверховості будинків всупереч проєктній документації відкрито озвучує та відстоює полковник Усаченко.

Також, за інформацією телеграм-каналу, землю під будівництво купували у громадян РФ.

Нагадаємо, 22 липня майже 100 фронтовиків та членів їхніх родин провели у Вінниці під міською радою пікет з вимогою перемовин із керівництвом міста щодо початку забудови в 10-му мікрорайоні їхніми ЖБК «Атовець» і «Захисник Вінниці».

Фото у заголовку — газета «33 канал»

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