Кримінальну справу було сфабриковано Службою безпеки України за командою президента Володимира Зеленського, заявив народний депутат Віктор Медведчук під час брифінгу перед засіданням Київського апеляційного суду. 30 липня суд розглядає апеляцію нардепа на рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще на два місяці.

«Я вважаю, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо мене продовжений незаконно, без наявності підстав і, найголовніше, без наявності законних обставин, які б могли покласти в основу рішення, прийнятого в суді першої інстанції. Сьогодні, після закінчення п'яти місяців розслідування, я можу твердо стверджувати, що дана кримінальна справа була сфабрикована Службою безпеки України в розвиток тих вказівок, які вони отримали від пана Зеленського, президента України, його команди», — заявив Медведчук.

За словами політика, відповідна команда була дана правоохоронним органам ще в 2019 році, коли почалися незаконні дії щодо членів фракції та партії ОПЗЖ.

«Надалі пішли негласні оперативно-розшукові дії та слідчі дії в межах досудового розслідування, які незаконно проводились Службою безпеки України. Саме СБУ, а не органом ГБР, що передбачено законом щодо народних депутатів. Про все це буде сьогодні говоритися і мною, і адвокатами», — заявив Медведчук.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу «1+1» заявив, що він готується розкрити історію фінансування партії Віктора Медведчука.

Раніше журналіст і блогер Руслан Коцаба назвав справу Медведчука безперспективною.

«Ніяких доказів немає, справа все одно розсиплеться, лопне, як мильна бульбашка. І, відповідно, він (Віктор Медведчук. — Авт.) від цього в електоральному плані тільки виграє», — сказав Коцаба.

Фото з сайту https://zagittya.com.ua

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