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Політика

«Закрити рота опозиції»: Медведчук про кримінальну справу проти нього

14:43 30 липня 2021
Медведчук

Народний депутат Віктор Медведчук під час брифінгу перед засіданням Київського апеляційного суду заявив, що кримінальну справу проти нього сфабриковано з метою тиску на опозицію, яка не згодна з курсом президента Володимира Зеленського.

«Картина є очевидною. Очевидно, що кримінальну справу сфальсифіковано з однією метою — закрити рота опозиції, нанести удар по партії, зробити все для того, щоб ті, хто не згоден з курсом президента, закрили рота й припинили опозиційну діяльність… Я впевнений, що у них з цим нічого не вийде, тому що фальсифікація все одно стане явною, якщо не на сьогоднішньому судовому засіданні, то на наступному, тому що є достатньо даних, щоб розкрити всі ці фальсифікації, всі порушення, всі незаконні дії влади», — сказав Віктор Медведчук.

На його думку, судова інстанція має всі можливості прийняти законне й обґрунтоване рішення.

«І у суду першої інстанції, і сьогодні в апеляційного суду є всі можливості розглянути дану справу та прийняти законне й обґрунтоване рішення», — відповів політик на запитання журналіста.

За словами Медведчука, в процесі розгляду справи по суті повинні бути повністю дотримані вимоги закону та будь-яке рішення, яке приймається як слідством, так й органами прокуратури та судом, має бути обґрунтованим, об'єктивним й законним.

«Саме на це я розраховую. Підкреслюю — не сподіваюсь, а розраховую. Саме цього я та адвокати, як і партія в цілому, будемо домагатися від правоохоронної системи та від судів», — наголосив Віктор Медведчук.

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