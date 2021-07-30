«Причетні до фальсифікації будуть відповідати за законом»: Бурмич про «справу» Медведчука

Всі, хто причетний до фальсифікації справи проти Віктора Медведчука, включно з суддями, слідчими СБУ, експертами й прокурорами, відповідатимуть згідно із законом, заявив народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурмич, зазначивши, що співробітники СБУ незаконно проводили слідчі дії, сфальсифікувавши справу і докази проти лідера опозиції Віктора Медведчука.

«І всі, хто сьогодні причетний до фальсифікації кримінальних справ щодо Віктора Володимировича Медведчука, включаючи суддю Вовка, і все, що в проміжку цьому, це слідчі СБУ, експерти, прокурори, всі, хто причетний до фальсифікації, — всі відповідатимуть згідно із законом», — акцентував нардеп.

Бурмич додав, що адвокати та захисники Віктора Медведчука готові надати докази про незаконність дій СБУ. Крім того, він закликав представників влади та судової системи діяти виключно в рамках закону.

«І я б на їхньому місці просто робив би за законом, по совісті, з тих міркувань, коли вони давали присягу судді, коли вони йшли й давали присягу українському народові служити чесно, законно, та суверенітету України. Це єдиний шлях, який я б їм сьогодні порадив, — діяти за законом. Упевнений, що це закінчиться. Може, сьогодні, може, трохи пізніше, але обов'язково закінчиться виправдувальним вироком. Все це політичне переслідування та судилище, яке проходить над Віктором Володимировичем, буде закінчено», — підкреслив політик.

Нагадаємо, 30 липня суд розглядав апеляцію нардепа на рішення Печерського райсуду Києва про подовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Під час брифінгу перед засіданням Київського апеляційного суду Віктор Медведчук заявив, що кримінальну справу проти нього було сфабриковано Службою безпеки України за командою президента Володимира Зеленського.

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