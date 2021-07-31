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Політика

Бурмич назвав «справу» Медведчука політичним переслідуванням

12:10 31 липня 2021
бурмич

Народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурмич в ході прес-конференції назвав політичним переслідуванням кримінальні справи проти нардепа Віктора Медведчука, які перешкоджають його депутатській діяльності.

«Це перешкода депутатської діяльності лідера партії, лідера української опозиції, який говорить правду, викриваючи владу та окремих її представників. Це не суд, це судилище. Й це все припиниться … І я впевнений, що Віктор Володимирович буде на свободі», — заявив нардеп.

Він підкреслив, що в партії ОПЗЖ працюють над відновленням законності.

«І ті, хто порушував закон увесь цей час — нікуди ви не дінетеся — ні на Евересті, ні в Маріанській западині. Скрізь дістанемо…», — зазначив Бурмич.

Нагадаємо, 30 липня суд розглядав апеляцію нардепа Медведчука на рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Під час брифінгу перед засіданням Київського апеляційного суду Віктор Медведчук заявив, що кримінальну справу проти нього було сфабриковано Службою безпеки України за командою президента Володимира Зеленського.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу Медведчуку у вигляді домашнього арешту.

Фото з сайту партії ОПЗЖ

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