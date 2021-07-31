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Політика

«Зеленський має давати пояснення»: Данилюк назвав причину скандальної бійки з Милованова

22:54 31 липня 2021
наслідки сутички

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, який на своєму ж дні народження побився з радником голови Офісу президента Тимофієм Миловановим, вирішив пояснитися, що трапилося.

У своєму Facebook він заявив, що раніше його «зняли з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки під відверто ідіотським приводом американського диплома».

Саме тому, вважає Данилюк, Милованов і з'явився на святкуванні, і саме тому конфлікт з ним намагаються представити як особистий.

Насправді ж у політика — конфлікт з «господарями Милованова», тобто з президентом Зеленським і Ко.

Тому він поставив президенту кілька важливих для нього і для суспільства питань.

«Де пояснення президента Зеленського трешу з кумедним викраденням Чауса Гурівці з Молдови і Служби безпеки України у Вінниці? Де пояснення Зеленського провалу міжнародної політики, яка зокрема призводить до запуску «Північного потоку-2″? Де пояснення Зеленським слів лідера його фракції про ядерне шантажі або підйомі на Схід? Де пояснення Зеленського саботажу конкурсу на главу САП? Де пояснення втручання Єрмака в конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки?», — перерахував ексчиновник всі свої «претензії».

Нагадаємо, раніше Данилюк звинуватив президента Зеленського у відвертому небажанні займатися важливими державними справами, через що чиновникам часом доводилося діяти через першу леді, і та вже впливала на чоловіка і повертала його в робоче русло.

Фото facebook.com/vik.chumak/

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