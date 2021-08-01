«Пакт Байдена-Путіна»: ексрадник президента Росії назвав завдання Зеленського в Вашингтоні

⁠Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден під час недавніх переговорів в Женеві фактично уклали «пакт» проти України, адже з деяких питань їх погляди повністю збігаються. Про це в ефірі програми «Велика п'ятниця» на телеканалі «Україна 24» розповів екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

«Співпраця адміністрації США і адміністрації Кремля посилюється і розвивається з багатьох напрямків. Цей напрямок стратегічної стабільності, кібербезпеки, це можливе надання військових баз у Середній Азії для використання американських військ щодо Афганістану», — констатував він.

І в зв'язку з цим президенту Зеленському, який збирається до Вашингтона з візитом 30 серпня, буде важливо похитнути «пакт», який Байден уклав з Путіним, адже подібні пакти завжди укладають проти слабкого.

«Найважливіше завдання української дипломатії — не допустити реалізації цього пакту таким чином, як був реалізований інший пакт, укладений 23 серпня 1939 року в Москві (пакт Молотова-Ріббентропа). Такого роду пакти укладаються проти слабкого», — вказав екс-радник Путіна.

Крім того, Ілларіонов звернув увагу, що в своїй скандальній статті «Про історичну єдність росіян і українців» Путін практично скопіював стиль радянського міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова, який заперечував право Польщі на власний суверенітет точно так само, як Путін заперечує таке право України.

Нагадаємо, вже після зустрічі з Путіним Байден пояснив американським розвідникам, чому російський лідер небезпечний.

Фото BBC

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