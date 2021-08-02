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Політика

Мета влади — залякати опозицію, але ми не злякалися, — Медведчук

10:31 2 серпня 2021
Медведчук

30 липня Київський апеляційний суд під час засідання відмовив адвокатам народного депутата Віктора Медведчука в задоволенні апеляції щодо подовження терміну домашнього арешту політика до 7 вересня. Коментуючи це рішення, політик назвав його залякуванням.

«Ви знаєте, я думаю, що головне завдання влади — це залякати. Залякати загрозою незаконного кримінального переслідування та політичними репресіями. Вона це робить спеціально. І те, що сьогодні розслідується кримінальна справа, і те, що пред'явлені необґрунтовані й незаконні звинувачення, які інкримінуються, і те, що я перебуваю сьогодні в рамках запобіжного заходу під домашнім арештом, — це все, щоб залякати мене, партію й народних депутатів» , — заявив політик.

Разом з тим Медведчук зазначив, що влада не досягла своєї мети, до суду підтримати його прийшла половина членів фракції.

Нагадаємо, народний депутат Віктор Медведчук під час брифінгу перед засіданням Київського апеляційного суду заявив, що кримінальну справу проти нього сфабриковано з метою тиску на опозицію, яка не згодна з курсом президента Володимира Зеленського.

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