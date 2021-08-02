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Політика

На трасі Київ — Одеса фінішує ремонт ділянки, яка сповзла після дощів

14:25 2 серпня 2021
ремонт дороги

На Одещині завершують ліквідовувати наслідки зсуву ґрунту на ділянці траси М-05 Київ — Одеса, км 337, біля села Троїцьке Подільського району. Фахівці вже укріпили насип та влаштували нижній шар асфальтобетону на проїзній частині дороги, повідомляє пресслужба Укравтодору.

До 3 серпня планують укріпити проїзну частину геотекстилем, влаштувати ще два шари асфальтобетону та відновити водовідведення.

«Водії, будьте уважні та обережні у місці аварійного обвалу», — попереджає служба.

Як відомо, 15 липня біля села Троїцьке на дорозі Київ — Одеса внаслідок інтенсивних дощів виник зсув ґрунту, через що дорожнє покриття було зруйновано.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4 500 км державних і 2 000 км місцевих доріг.

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