На трасі Київ — Одеса фінішує ремонт ділянки, яка сповзла після дощів

На Одещині завершують ліквідовувати наслідки зсуву ґрунту на ділянці траси М-05 Київ — Одеса, км 337, біля села Троїцьке Подільського району. Фахівці вже укріпили насип та влаштували нижній шар асфальтобетону на проїзній частині дороги, повідомляє пресслужба Укравтодору.

До 3 серпня планують укріпити проїзну частину геотекстилем, влаштувати ще два шари асфальтобетону та відновити водовідведення.

«Водії, будьте уважні та обережні у місці аварійного обвалу», — попереджає служба.

Як відомо, 15 липня біля села Троїцьке на дорозі Київ — Одеса внаслідок інтенсивних дощів виник зсув ґрунту, через що дорожнє покриття було зруйновано.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4 500 км державних і 2 000 км місцевих доріг.

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