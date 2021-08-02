Після засідання РНБО, на якому уряду доручили провести кадрове перезавантаження в «Укрзалізниці», тіньовий бек-офіс компанії також може стати об'єктом кримінальних проваджень, пише видання «Діло».

До бек-офісу, про який писали ЗМІ, можуть мати відношення колишній глава Держгеонадр Дмитро Кащук, його колишній радник Денис Жегалов, Дмитро Абрамович, який за попереднього міністра інфраструктури Владислава Криклія обіймав посаду першого заступника міністра, відповідального за УЗ, і Денис Пугач, якого раніше називали «смотрящім» в Державній продовольчо-зерновій корпорації часів Януковича.

«Після п'ятничного рішення від керівництва „УЗ“ нібито надійшла команда починати знищення документальних слідів роботи „бек-офісу“… Однак, судячи з наявної інформації, це вже не має жодного значення. Адже спецслужби вели негласні слідчі дії щодо „співробітників“ та „керівників“ офісу як мінімум протягом останніх декількох місяців. А всі необхідні документи вже давно скопійовані та підшиті до особистих справи, оскільки багато хто з „бек-офіцерів“ є фігурантами кримінальних проваджень», — пише «Діло».

У статті видання говориться, що у матеріалах СБУ прямо вказані зловживання й схеми, які в спецслужбі вважають найнебезпечнішими. Перш за все йдеться про схеми, пов'язані з держзакупівлями. Основні зловживання стосуються постачання запчастин і устаткування неналежної якості або зовсім невідомого походження.

Ще один напрямок розслідувань стосується махінацій у фінансовій сфері. «УЗ» вже давно перебуває у борговій ямі (СБУ наводить цифру в 36 млрд грн кредитного навантаження), а іноді позики доводиться брати просто на виплату заробітної плати. Крім того, об'єктом уваги спецслужб також може стати домовленість з кредиторами «УЗ» щодо зловживань під час видачі та розподілу коштів кредитів на розвиток інфраструктури компанії.

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