У європейських ЗМІ відреагували на суд у справі Медведчука

30 липня Київська апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського райсуду Києва про подовження домашнього арешту народному депутату Віктору Медведчуку. Його апеляція була відхилена попри те, що адвокати та сам політик надали аргументи про фальсифікацію справи та необґрунтованість домашнього арешту, пише Luxembourg Herald.

«Наближеного до російського президента Володимира Путіна українського політика Віктора Медведчука багато хто в Україні називає головним опонентом і навіть ворогом президента Володимира Зеленського. У серпні 2019 року Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю пообіцяв „поганий кінець“ для опозиційної партії ОПЗЖ, яку представляє Медведчук», — пише видання.

Зокрема, в публікації нагадують, що на початку 2021 року президент Зеленський своїм указом ввів у дію пакет санкцій РНБО проти Віктора Медведчука, його дружини, а також народного депутата Тараса Козака, закривши три телеканали, що йому належали.

«Пізніше з'явилися кримінальні справи щодо депутатів Медведчука й Козака», — пише Luxembourg Herald, нагадуючи, що деякі юристи та політичні оглядачі називають їх політично мотивованими.

Також видання зазначає, що Медведчук не ховався від правосуддя та ходив до слідчого. Однак суд 13 травня відправив політика під домашній арешт. Під час судового засідання з подовження домашнього арешту 8 липня адвокати Медведчука розбили аргументи слідства. Але суддя Вовк прийняв відверто незаконне, як пише Luxembourg Herald, рішення про подовження запобіжного заходу.

30 липня це незаконне рішення підтримав і Київський апеляційний суд. Під час свого виступу в суді Медведчук заявив, що його справа сфальсифікована СБУ за вказівкою президента. «Злочинна діяльність СБУ, яка була спрямована на фальсифікацію цих матеріалів, — це не що інше, як кримінальне переслідування опозиції та політичні репресії», — цитує видання політика.

Luxembourg Herald також пише про те, що справу Медведчука кілька разів коментував його кум, президент Путін, називаючи процес неприпустимим. Пізніше низка ЗМІ висловила припущення про те, що російський президент не хоче зустрічатися з Зеленським через переслідування Медведчука.

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