РНБО проти «Укрзалізниці»: експерт озвучив версію зацікавлених у тимчасовому управлінні

Впровадження прямого управління в «Укрзалізниці» може лобіювати найбільша в країні фінансово-промислова група, вважає політичний експерт Олексій Голобуцький, коментуючи засідання РНБО, яке відбулося 30 липня.

Зокрема, політолог нагадав, що однією з тем засідання стала «Укрзалізниця».

«Тобто поки весь минулий рік і перший квартал цього року компанія була в багатомільярдих збитках, нікого це особливо не хвилювало. А от коли за другий квартал 2021-го нарешті вийшла в прибуток, і почали рости міжнародні кредитні рейтинги, то раптом з'явилася загроза державній безпеці», — написав Голобуцький на своїй сторінці у фейсбуці.



Як пише експерт, за заявами РНБО щодо «Укрзалізниці», в тому числі про введення в компанії тимчасового управління, можуть стояти інтереси фінансово-промислової групи СКМ.

Аргументуючи свою точку зору, Голобуцький написав, що зараз «Укрзалізниця» працює за збитковими для себе тарифами на перевезення руди та вугілля.

«По суті, ця робота „в мінус“ лягає на плечі держави і аграріїв, для яких тариф на перевезення зерна значно вищий. В „Укрзалізниці“ неодноразово заявляли, що потрібно уніфікувати тарифи, а Мінінфраструктури навіть підготувало відповідний проєкт рішення…» — нагадав політолог.

На думку Голобуцького, лобісти мають намір домогтися звільнення наглядової ради та правління «Укрзалізниці».

«Вводиться тимчасове пряме керівництво, в. о. керівника стає міністр інфраструктури. Протягом декількох місяців проводиться „конкурс“ і призначається кишенькова наглядова рада й правління УЗ, і далі все залишається, як є. УЗ продовжує працювати у збиток, а хтось отримувати надприбутки», — озвучив версію подальших подій Голобуцький.

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