26.77 / 26.98 31.66 / 32.01
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У США чекають конкретних змін від України, — американський лобіст

17:54 2 серпня 2021
Ванетік

Американський політичний консультант, адвокат Юрій Ванетік у контексті останніх переговорів США і Росії у Женеві та наміченого на кінець серпня візиту президента Зеленського до США спрогнозував сценарії подальшого розвитку ситуації.

«Все буде офіційно, ввічливо і делікатно, можливо, навіть якісь гроші Україні виділять, але це не будуть шалені суми, — цитує „Страна“ аналітика. — У США чекають конкретних змін від України, а прихід до влади Зеленського у нас сприймають дуже скептично».

Юрій Ванетік розповів, як ставляться в США до України. За його словами, Україна не є основним об'єктом уваги американської політики.

«Не думаю, що в період загострення міжнародних відносин США будуть готові аж надто агресивно виступати за Україну. Слід розуміти, що Америка географічно дуже далеко, а значить ми не будемо жертвувати багато чим заради неї. Але, безумовно, Америка допомагатиме і порадою, і грошима. Хоча, ймовірно, це не буде саме та підтримка, яку Україна очікує і хотіла б отримати… В очах Америки корупція — це не найпривабливіший імідж», — заявив Ванетік.

Що ж стосується подальшої співпраці України і США, то консультант вважає, що Білий дім «сьогодні не готовий серйозно зайнятися Україною, але і не буде її кидати».

На думку Ванетіка, американські політики не горять бажанням працювати з українськими політиками і бізнесменами. Серед причин такого становища — необов'язковість і толерантність до корупції останніх.

Юрій Ванетік. Фото: Інстаграм

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

субсидія

Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло та матеріальний стан субсидіантів

алина гросу

Хто тут у нас такий красень? Аліна Гросу розчулила фотознімком з молодшим братиком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.