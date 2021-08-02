Американський політичний консультант, адвокат Юрій Ванетік у контексті останніх переговорів США і Росії у Женеві та наміченого на кінець серпня візиту президента Зеленського до США спрогнозував сценарії подальшого розвитку ситуації.

«Все буде офіційно, ввічливо і делікатно, можливо, навіть якісь гроші Україні виділять, але це не будуть шалені суми, — цитує „Страна“ аналітика. — У США чекають конкретних змін від України, а прихід до влади Зеленського у нас сприймають дуже скептично».

Юрій Ванетік розповів, як ставляться в США до України. За його словами, Україна не є основним об'єктом уваги американської політики.

«Не думаю, що в період загострення міжнародних відносин США будуть готові аж надто агресивно виступати за Україну. Слід розуміти, що Америка географічно дуже далеко, а значить ми не будемо жертвувати багато чим заради неї. Але, безумовно, Америка допомагатиме і порадою, і грошима. Хоча, ймовірно, це не буде саме та підтримка, яку Україна очікує і хотіла б отримати… В очах Америки корупція — це не найпривабливіший імідж», — заявив Ванетік.

Що ж стосується подальшої співпраці України і США, то консультант вважає, що Білий дім «сьогодні не готовий серйозно зайнятися Україною, але і не буде її кидати».

На думку Ванетіка, американські політики не горять бажанням працювати з українськими політиками і бізнесменами. Серед причин такого становища — необов'язковість і толерантність до корупції останніх.

Юрій Ванетік. Фото: Інстаграм

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