Офіс президента за допомогою Притули буде боротися з Кличком, — Голобуцький

Шоумен Сергій Притула після розвалу «Голосу» почав співпрацю з офісом президента. Він буде критикувати Кличка в обмін на політичні перспективи у провладній партії, вважає політичний експерт Олексій Голобуцький.

«Політична кар’єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась. Спочатку його посунули з політради „Голосу“, а потім і вся партія накрилась шматочком паперу із заявою про вихід… Тим не менше, Притула не схотів залишатись не у справ… А Офіс президента видався надійною опорою», — написав Голобуцький на своїй сторінці в Фейсбуці.

На думку політолога, угода стандартна — в обмін на політичні перспективи медійний Притула активно лиє бруд на Кличка.

«Які саме — буде зрозуміло вже зовсім скоро. Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади», — вважає політолог.

Він зазначив, що Офіс президента продовжує шукати способи зашкодити іміджу Віталія Кличка.

«Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість „гучних“ справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки. Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить. Майбутнє Притули передбачуване… Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів», — підсумував Голобуцький.

Фото serhiyprytula/facebook

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