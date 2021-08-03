«Укрзалізниця» розпочала активні роботи з електрифікації ділянки Ковель — Ізов — Держкордон. Завдяки реалізації цього проєкту компанія зможе відчутно збільшити вагу вантажних поїздів на ділянці, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставлення вантажів.

Роботи проводять у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба УЗ.

За словами в. о. голови правління Івана Юрика, компанія вже отримала дозвіл на початок основних робіт від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Далі за графіком — відбір підрядника для будівництва тягової підстанції Ковель.

«Ділянка Ковель — Ізов — Держкордон надважлива для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього маршруту закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку й розвиток економіки нашої держави», — зазначив Іван Юрик.

Запровадження електротяги на цій ділянці також дозволить вивільнити 10 магістральних теплотягів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (близько 12 тис. т/рік) та на 136,4 млн грн на рік зменшити експлуатаційні витрати.

«Ціни на пальне постійно зростають, тож для власної енергетичної безпеки „Укрзалізниця“ повинна максимально швидко та масштабно електрифікувати інфраструктуру», — зауважив Юрик.

Електрифікацію напрямку Ковель — Ізов — Держкордон залізничники розпочали зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл та прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

Перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення та технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф тощо.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Офісу президента, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у рамках угоди з Францією Україна отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.

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