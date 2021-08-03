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Політика

В ЄСПЛ відреагували на незаконне утримання під домашнім арештом Медведчука, — Кузьмін

11:45 3 серпня 2021
Ренат Кузьмін

Європейський суд з прав людини відкрив провадження за позовом народного депутата Віктора Медведчука до України про його незаконне утримання під домашнім арештом. Про це написав у фейсбуці член фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ренат Кузьмін.

«Наводжу офіційний лист ЄСПЛ про відкриття провадження за позовом Медведчука до України… Справа… може бути розглянута судом найближчим часом в порядку пріоритетного виробництва», — написав Кузьмін.

На думку нардепа, рішення Європейського суду на користь Медведчука може стати підставою для відставки генпрокурора та початку імпічменту президента.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій щодо низки осіб, в тому числі Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

Відразу ж після початку засідання адвокати політика заявили про відвід прокурора й судді Сергія Вовка, проте суд відхилив це клопотання.

В ОПЗЖ назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук заявив про готовність його та адвокатів спростувати звинувачення прокуратури й довести незаконність домашнього арешту.

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