Зайва політизованість заважає виконавчій владі столиці працювати ефективно. Таку точку зору в інтерв'ю «РБК-Україна» висловив депутат Київради від «Слуги народу», лідер міжфракційного об'єднання «Успішний Київ», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

На думку депутата, стан справ у столиці потребує не просто допомоги, а втручання центральної влади, адже кияни заслуговують на краще життя — й за якістю, й за комфортом.

«На жаль, ми всі бачимо, що сьогодні в столиці немає ефективної роботи в КМДА, і це підміняється політичними гаслами, маніпуляціями. Але так тривати далі не може. Повинен бути контроль міської влади й ефективна комунікація з центральною владою», — вважає Трубіцин.

За словами депутата, й раніше, й зараз в низці рішень Київради або КМДА простежується багато моментів, які не піддаються логіці та здоровому глузду.

«Іноді навіть дуже хороші ініціативи натикаються на штучні перепони, бо є чиїсь інтереси або присутні чиясь дурість або некомпетентність. Але нічого… Навіть з урахуванням цих обставин, ми, депутати, разом з громадськістю намагаємося міняти ситуацію, привертаємо увагу до проблем, іноді навіть шляхом акцій протесту», — додав політик.

За словами Трубіцина, виправити ситуацію може розподіл посад мера Києва та голови КМДА, що, як вважає депутат, дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним й значно поліпшити якість управління мегаполісом.

На питання, хто може обійняти посаду голови КМДА, якщо розподіл відбудеться, Трубіцин зазначив: «Перш за все, це має бути людина, готова впрягатися в щоденну рутину управління містом. По-друге, це повинен бути не політичний інтриган, а, вибачте за пафос, трудяга та відповідальна людина, готова брати відповідальність за результат. У команді президента Володимира Зеленського достатньо кадрів з такою компетенцією, щоб очолити КМДА та показати результат найближчим часом».

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу «НАШ» Владислав Трубіцин заявляв, що Київська міськдержадміністрація працює неефективно й потребує повного перезавантаження. Аргументуючи свою точку зору, депутат сказав, що причина в поєднанні посад — виборної та у виконавчій владі.

«А коли у нас і мер, і глава КМДА — це одне й те саме, то виходить, він сам себе контролює», — вважає Трубіцин.

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