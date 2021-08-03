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Політика

Мінфін про результати програми президента «Доступні кредити 5−7-9%»: видано кредитів на 55,8 млрд грн

12:26 3 серпня 2021
Кредит

Станом на 26 липня в рамках програми президента Володимира Зеленського «Доступні кредити 5−7-9%» уповноважені банки видали 21160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд грн.

Про це свідчать дані інфографіки, яку опублікувало Міністерство фінансів України.

Тільки за тиждень до публікації даних уповноважені банки державної програми видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

За словами заступниці керівника Офісу президента Юлії Свириденко, програма 5−7-9 допомогла малому та середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки.

«Цю можливість реалізували понад 12,5 тисячі підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також у промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже й створили робочі місця для майже 20 тисяч нових працівників», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував також запуск програми доступного іпотечного кредитування у рамках ініціативи президента. Така іпотека розрахована на термін до 30 років під фіксовану ставку у 7%.

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