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Політика

Категорично підтверджую: Медведчук зробив несподіване зізнання по своїй справі

12:56 3 серпня 2021
Медведчук

Народний депутат Віктор Медведчук, коментуючи журналістам рішення Київського апеляційного суду про продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу та політики президента Володимира Зеленського.

«Влада відкрито написала в матеріалах підозри, що Медведчук виступає проти чинного курсу та політики президента Зеленського. Я підтверджую. Ось в цій частині я категорично підтверджую. Так, я виступаю проти курсу президента Зеленського», — заявив політик.

За словами нардепа, влада веде Україну в неправильному напрямку:

«З кожним днем ми все більше відчуваємо соціальні та економічні проблеми нашого життя і будемо відчувати далі».

Також він додав, що й надалі має намір доводити свою невинність та необгрунтованість обраного йому запобіжного заходу.

«Ніхто не збирається зупинятися. Я сказав під цією будівлею в минулий раз, 10 днів тому, що це черговий етап боротьби. Ця боротьба триває, вона триватиме до торжества об'єктивності та реальної дії наших законів», — сказав Медведчук.

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