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Політика

Політичне рішення: Медведчук про продовження йому домашнього арешту

13:55 3 серпня 2021
Медведчук

Нардеп Віктор Медведчук, коментуючи рішення Київського апеляційного суду, який залишив в силі рішення попередньої інстанції про продовження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, назвав його політичним.

«Ми зараз почули не правове рішення, а виключно політичне», — сказав політик. Він вважає за необхідне захищати незалежність судової системи України і від зовнішнього управління, і від впливу інших гілок влади. Ця діяльність, за його словами, є одною з пріоритетних для партії «Опозиційна платформа — За життя».

На думку Медведчука, рішення Київського апеляційного суду у його справі лише оголило цю проблему.

«Сьогоднішнє рішення в черговий раз демонструє, наскільки важлива незалежність судової влади як третьої гілки влади в Україні від зовнішнього управління та від інших гілок влади», — сказав нардеп.

Медведчук також вважає, що в Україні відбувається тиск на опозицію.

«Це тиск влади, який очолюється особисто президентом України. Починаючи з його погроз у 2019 році по сьогоднішній день триває фальсифікація й фабрикація кримінальних справ Службою безпеки України, триває вся ця діяльність по боротьбі з опозицією», — каже нардеп.

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