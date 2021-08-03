«Укрзалізниця», в якій збираються ввести тимчасове управління, погасила зобов'язання перед АТ «Сбербанк» на суму 131 млн доларів попри кризовий стан і потенційну можливість реструктуризації або судового оскарження боргів, пише журналіст Андрій Коваленко на сайті «Цензор».

Зокрема, в матеріалі сказано, що для виплати боргу банку країни-агресора збиткова держкомпанія спеціально випустила п'ятирічні євробонди.

«27 квітня 2021 року наглядова рада АТ „Укрзалізниця“ на позачерговому засіданні під чітким керівництвом глави Шевкі Аджунера погодив залучення єврооблігацій в розмірі 300 млн доларів під 7,9 відсотка», — йдеться в матеріалі.

За словами автора, в презентації, яку роздали членам наглядової ради, було зазначено «погашення заборгованості за існуючими кредитами/позиками та поповнення оборотних коштів», в тому числі перед АТ «Сбербанк».

«За попередньою інформацією, компанія не змогла або не захотіла провести переговори про реструктуризацію свого боргу або викупу її з дисконтом, як це зробили всі інші без винятку державні компанії, які мали борги перед „дочкою“ російського банку після початку війни», — пише Коваленко.

Він нагадав про державну холдингову компанію «Артем», яка продовжує судитися з росіянами з приводу боргу в 10,2 млн доларів і веде переговори про отримання значного дисконту.

За даними автора, під час презентації голова наглядової ради компанії Аджунер заявив, що випуск єврооблігацій узгоджений з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

«І це не перший транш, який перерахувала „Укрзалізниця“ банку країни-агресора», — додав журналіст.

За його словами, попри критичний фінансово-економічний стан, виплата боргів російському банку стала вже системною практикою «Укрзалізниці» — у грудні 2020 року компанія погасила свій гривневий борг перед «Сбербанком» у розмірі 175 млн грн.

Також Коваленко уточнив, що погашення боргу перед «Сбербанком» відбулося напередодні засідання РНБО, під час якого йшлося про введення в «Укрзалізницю» тимчасового управління.

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