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Політика

«Юриспруденції тут мало»: Кузьмін про рішення суду по Медведчуку

15:50 3 серпня 2021
Ренат Кузьмін

Рішення продовжити домашній арешт Віктору Медведчуку було прийнято суддею під тиском влади, вважає його однопартієць народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

«Справа Віктора Медведчука набуває яскравого політичного забарвлення. Юриспруденції тут мало. І спостерігаємо ми якраз процес політизації… Адже суд, який незаконно, протиправно позбавив Медведчука свободи, проходив в умовах безпрецедентного тиску. Як ви розумієте, на суд здійснювався тиск чинною українською владою, і тільки під таким протиправним тиском суддя міг прийняти таке протиправне рішення про продовження строків тримання під домашнім арештом Віктора Медведчука», — заявив Кузьмін.

Нагадаємо, 30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи апеляцію, подану адвокатами Віктора Медведчука про скасування продовження домашнього арешту, залишив рішення в силі.

Віктор Медведчук, коментуючи журналістам після засідання суду продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента Володимира Зеленського.

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