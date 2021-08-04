«Сфальсифікували справу й докази»: Медведчук про дії СБУ

Народний депутат Віктор Медведчук заявив про незаконні слідчі дії співробітників СБУ, які, за його словами, сфальсифікували справу й докази проти нього.

«Ті аргументи, які були мною наведені, вони об'єктивно свідчать, що до цієї справи безпосередньо мала відношення Служба безпеки України. Вони незаконно проводили слідчі дії. Вони незаконно, з порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу, норм чинної Конституції, наводили аргументи й докази, які вони вважають допустимими», — прокоментував політик.

Медведчук розповів також про цілі влади.

«СБУ за вказівкою президента Зеленського та його команди ще у 2019 році почала незаконні дії щодо депутатів фракції. Я вважаю, що діяльність СБУ спрямована на фальсифікацію цих матеріалів, і це саме кримінальне переслідування опозиції та політичні репресії. Саме таким чином я сприймаю все те, що сьогодні відбувається», — заявив політик.

Нагадаємо, 30 липня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт нардепа до 7 вересня, попри апеляцію його адвокатів.

В ОПЗЖ назвали дії влади політичною розправою над опозиційним політиком. А Медведчук заявив про готовність його адвокатів до процесу оскарження запобіжного заходу та наявних у слідства доказів.

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