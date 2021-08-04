На місці «Великого будівництва» на Львівщині знайшли тисячолітній металургійний артефакт

Під час дослідження давніх поселень на маршруті Жовква — Кам'янка-Бузька археологи знайшли залишки залізоплавильного горна, якому понад тисячу років. Поселення виявили під час ремонтних робіт на трасі Т-14−25 Миколаїв — Городок — Жовква — Кам’янка-Бузька, яку реконструюють у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба «Укравтодору».

«Артефакт залишило населення слов’янської райковецької культури, яку пов’язують з племенами ранніх слов’ян — дулібами та білими хорватами. Археологам вдалось розкрити непогано збережену плавильну камеру з каналом для витікання шлаку», — йдеться в повідомленні служби.

У давнину цей регіон був густо заселений, починаючи з епохи мезоліту до нового часу. Під час археологічних розвідок фахівці Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» виявили матеріали періодів енеоліту, бронзи, раннього заліза, римського часу, раннього середньовіччя та княжої доби.

За словами археолога «Рятівної археологічної служби» Олександра Сілаєва, для слов’ян у ті часи було характерно облаштовувати невеликі горна, що забезпечували потреби одного чи кількох поселень.

«Найчастіше місцеві металурги самі займалися видобуванням руди на болотах, її збагаченням, випалом деревного вугілля та попередньою обробкою металу. Регіон поблизу нинішнього села Блищиводи має розлогі заліснені болота, тож, очевидно, тут було чимало таких ремісників», — пояснює Олександр Сілаєв.

Дорога між містами Жовква та Кам’янка-Бузька була частиною одного з найдавніших історичних торгівельних шляхів, які вели з Галичини на Волинь. У ХV-ХVІІ ст. тут проходила північна ділянка великого «Чорного шляху», який починався на землях Османської імперії та вів через Поділля, Галичину й Волинь до Перемишля та Замостя.

Тепер цей шлях стане частиною Великого транзитного кільця навколо Львова, яке створюють у рамках реалізації президентської програми «Велике будівництво».

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках програми планують оновити 4 500 км державних і 2 000 км місцевих доріг.

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