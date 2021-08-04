26.83 / 27.02 31.70 / 32.03
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

У Верховному суді СБУ почала позапланову перевірку: що відбувається

13:39 4 серпня 2021
суд

Служба безпеки України почала позапланову перевірку Верховного суду щодо дотримання умов діяльності, пов'язаної з державною таємницею і режимом секретності, пише видання «Страна», посилаючись на свої джерела в СБУ.

«Термінова перевірка Верховного суду пов'язана з розглядом їм численних справ про оскарження застосованих президентом України санкцій і спрямована на блокування розгляду цих справ (зокрема, щодо закриття опозиційних телеканалів). Саме по цих справах Службою безпеки України подаються документи, що містять державну таємницю», — пише видання.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», держоргани мають право здійснювати діяльність, пов'язану з державною таємницею, після надання їм СБУ спеціального дозволу на доступ до держтаємниці. Верховний суд є одним з таких державних органів, який отримав спеціальний дозвіл.

Також закон про держтаємницю передбачає, що дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, може бути скасовано або призупинено СБУ на підставі акта проведеної нею перевірки, висновки якого містять дані про недотримання держорганом умов, передбачених цією статтею.

«Тобто розпочата у Верховному суді перевірка СБУ має заблокувати можливість винесення рішень судом у справах про оскарження застосованих президентом санкцій. Оскільки поки СБУ не відновить або не видасть новий спеціальний дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з держтаємницею, Верховний суд не зможе винести жодного рішення у справі, в матеріалах якої є документи, що містять державну таємницю…» — підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, у «Слузі народу» пропонують змінити законодавство таким чином, щоб не можна було оскаржити укази президента про санкції, прийняті на засіданнях РНБО, а позови подавалися до Верховного суду проти безпосередньо РНБО, який прийняв рішення про такі санкції.

344

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.