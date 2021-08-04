У Верховному суді СБУ почала позапланову перевірку: що відбувається

Служба безпеки України почала позапланову перевірку Верховного суду щодо дотримання умов діяльності, пов'язаної з державною таємницею і режимом секретності, пише видання «Страна», посилаючись на свої джерела в СБУ.

«Термінова перевірка Верховного суду пов'язана з розглядом їм численних справ про оскарження застосованих президентом України санкцій і спрямована на блокування розгляду цих справ (зокрема, щодо закриття опозиційних телеканалів). Саме по цих справах Службою безпеки України подаються документи, що містять державну таємницю», — пише видання.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», держоргани мають право здійснювати діяльність, пов'язану з державною таємницею, після надання їм СБУ спеціального дозволу на доступ до держтаємниці. Верховний суд є одним з таких державних органів, який отримав спеціальний дозвіл.

Також закон про держтаємницю передбачає, що дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, може бути скасовано або призупинено СБУ на підставі акта проведеної нею перевірки, висновки якого містять дані про недотримання держорганом умов, передбачених цією статтею.

«Тобто розпочата у Верховному суді перевірка СБУ має заблокувати можливість винесення рішень судом у справах про оскарження застосованих президентом санкцій. Оскільки поки СБУ не відновить або не видасть новий спеціальний дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з держтаємницею, Верховний суд не зможе винести жодного рішення у справі, в матеріалах якої є документи, що містять державну таємницю…» — підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, у «Слузі народу» пропонують змінити законодавство таким чином, щоб не можна було оскаржити укази президента про санкції, прийняті на засіданнях РНБО, а позови подавалися до Верховного суду проти безпосередньо РНБО, який прийняв рішення про такі санкції.

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