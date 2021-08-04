«Я вас захищаю, а ви здасте й тих, і цих»: Богдан запропонував Чаусу послуги адвоката

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував затриманому в Києві екс-судді Миколі Чаусу адвокатську допомогу. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Миколо Олексійовичу, а пам'ятаєте, як все починалося? Давайте так, я Вас захищаю, а Ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих, і цих. Осінь прийде, обох посадимо!» — написав Богдан.

Судячи з усього, таким чином Богдан запропонував Чаусу дати свідчення проти представників президентів Петра Порошенка й Володимира Зеленського, адже за першого Чаус був звинувачений в корупції, а за другого колишнього суддю таємно вивезли з Молдови, після чого Зеленському влаштували демарш на міжнародному форумі у Батумі.

У середу, 4 серпня, затриманому детективами НАБУ в столичній «Феофанії» колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, суд обиратиме запобіжний захід. Напередодні засідання у нього в СІЗО побував адвокат Ростислав Кравець.

Нагадаємо, що після гучного скандалу з вивезенням Чауса з Молдови екс-суддя раптово знайшовся у Вінницькій області — в селі Мазурівка. Туди направили поліцейських, проте до столиці Чауса відвезли співробітники СБУ, які заявляли, що колишній суддя сам попросив викликати представників спецслужби.

Адвокати Миколи Чауса заявили, що колишнього українського суддю викрали в Молдові озброєні люди й відвезли в невідомому напрямку. Також цю інформацію підтвердили в правоохоронних органах країни.

Микола Чаус кілька разів у соцмережах публікував відеозвернення, заявляючи, що з ним усе гаразд, що ніхто його не викрадав, і що він готовий розповісти «всю правду». Вперше після зникнення з території Молдови він вийшов в ефір в середині травня. Телеграм-канал, де було опубліковано відео, був створений за день до цього.

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