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Політика

Лідирують «Слуга народу» і ОПЗЖ: соцопитування КМІС

17:12 4 серпня 2021
Лідирують «Слуга народу» і ОПЗЖ: КМІС опублікував результати соцопитування

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування і оприлюднив його результати. Так, якби вибори до Верховної Ради відбулися у кінці липня, то до парламенту потрапило б п'ять партій.

Найбільша підтримка серед опитаних у правлячої партії «Слуга народу», за яку готові проголосувати 20,2% респондентів. Далі «Опозиційна платформа — За життя» з 18,3% підтримки. Замикає трійку лідерів партія «Батьківщина». Її готові підтримати 16% опитаних. На четвертому місці «Європейська солідарність» — 14,2%. Також долає прохідний бар'єр і займає п'яте місце партія «Сила і честь», яку готові підтримати 6,3% громадян.

У ході опитування у респондентів запитували про нагальні проблеми держави, політичний курс уряду, рівень життя та достатку.

Так, 68,7% громадян переконані, що Україна рухається у неправильному напрямку, а 14,1% опитаних віднесли себе до найбіднішої категорії, — тим, кому не вистачає грошей навіть на їжу. Ще 43,1% опитаних стверджують, що їх сім'ям коштів вистачає тільки на харчування. При цьому 32,8% громадян віднесли себе до категорії, якій вистачає грошей на їжу й одяг, але при цьому вони не можуть купити такі речі, як холодильник або телевізор.

Серед головних проблем держави респонденти назвали війну на Донбасі, корупцію, безробіття та комунальні тарифи.

За суб'єктивними оцінками, 47,6% респондентів вважають, що у порівнянні з літом 2020 року рівень їх життя погіршився.

При цьому 43,2% опитаних підтримують проведення дострокових президентських виборів, а 48,7% респондентів — за дострокові парламентські вибори.

У цілому, діяльність глави держави Володимира Зеленського не підтримали 56,1% опитаних громадян.

Опитування КМІС провів з 24 липня по 1 серпня методом особистого інтерв'ю 2028 респондентів у 105 населених пунктах України за виключенням Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування репрезентативне для населення України старше 18 років.

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