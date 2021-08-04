СБУ тисне на Верховний Суд: заява ОПЗЖ

У партії ОПЗЖ заявили про узурпацію влади президентом Зеленським та його оточенням, які спираються на СБУ. Так в партії відреагували на позапланову перевірку Верховного Суду, яку проводить Служба безпеки .

У заяві політсили, опублікованій на партійному сайті, зазначається, що перевірка спрямована на чинення тиску на суд та є черговою спробою знищення незалежності судової системи.

«Мета таких дій — законсервувати владу Зеленського, позбавити громадян України конституційного права на відстоювання своїх інтересів у незалежних судах, на демократичне, правове оновлення влади. „Опозиційна платформа — За життя“ заявляє про неприпустимість дій, спрямованих на знищення незалежності судової влади. Наша партія і фракція в парламенті продовжать діяльність по захисту судової системи від зовнішнього управління і незаконного тиску з боку внутрішніх структур, у тому числі від втручання в роботу судів вищого керівництва країни», — йдеться в заяві в партії.

Також в ОПЗЖ повідомили про плани захищати засадничі конституційні права і свободи українських громадян.

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