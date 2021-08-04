І суддя, і представники слідства у справі Медведчука повинні розуміти всю міру своєї відповідальності за участь у виконанні політичного замовлення. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив політтехнолог Андрій Бодров, коментуючи судові перспективи процесу над політиком.

За словами Бодрова, вочевидь, що в справі Медведчука дуже багато порушень законодавства України. Зокрема, він повідомив про порушення процесуального порядку розслідування.

«За ідеєю, ГБР має розслідувати, а не СБУ. Потім порушення підсудності, тому що якщо ГБР має розслідувати, то Шевченківський районний суд повинен слухати справу, а не той лояльний Печерський суд… І порушення термінів, і замовлення експертизи не тими, хто повинен розслідувати справу», — перерахував політтехнолог порушення, які він пояснив політичним замовленням.

На думку Бодрова, суддя і представники слідства повинні розуміти всю міру своєї відповідальності за участь у цьому.

«Невже вони не бачили, що сталося з Родіоном Кірєєвим, який судив Тимошенко, а тепер ховається десь там в Москві», — каже політтехнолог, нагадавши також в зв'язку з цим і ситуацію з екссуддею Чаусом.

«Влада хоче зачистити кінці, і щоб виконавець злочинного замовлення кудись зник і не міг дати потім свідчення проти них згодом», — так політтехнолог охарактеризував те, що відбувається з Чаусом.

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