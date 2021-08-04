26.84 / 27.04 31.72 / 32.05
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Причетним до справи Медведчука варто пам'ятати про долю екссуддів Кірєєва та Чауса, — політтехнолог

18:49 4 серпня 2021
Бодров

І суддя, і представники слідства у справі Медведчука повинні розуміти всю міру своєї відповідальності за участь у виконанні політичного замовлення. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив політтехнолог Андрій Бодров, коментуючи судові перспективи процесу над політиком.

За словами Бодрова, вочевидь, що в справі Медведчука дуже багато порушень законодавства України. Зокрема, він повідомив про порушення процесуального порядку розслідування.

«За ідеєю, ГБР має розслідувати, а не СБУ. Потім порушення підсудності, тому що якщо ГБР має розслідувати, то Шевченківський районний суд повинен слухати справу, а не той лояльний Печерський суд… І порушення термінів, і замовлення експертизи не тими, хто повинен розслідувати справу», — перерахував політтехнолог порушення, які він пояснив політичним замовленням.

На думку Бодрова, суддя і представники слідства повинні розуміти всю міру своєї відповідальності за участь у цьому.

«Невже вони не бачили, що сталося з Родіоном Кірєєвим, який судив Тимошенко, а тепер ховається десь там в Москві», — каже політтехнолог, нагадавши також в зв'язку з цим і ситуацію з екссуддею Чаусом.

«Влада хоче зачистити кінці, і щоб виконавець злочинного замовлення кудись зник і не міг дати потім свідчення проти них згодом», — так політтехнолог охарактеризував те, що відбувається з Чаусом.

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився Олексій Баталов,&nbsp;— ЗМІ

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився не Андрій Миронов, а Олексій Баталов, — ЗМІ

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.