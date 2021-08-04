Справа Медведчука не має ніякого відношення до правосуддя — це політичні репресії. Про це журналіст Олексій Куракін написав на своїй сторінці у Facebook.

«Негласні слідчі дії (тобто стеження, прослуховування тощо — Авт.), які проводила СБУ, є незаконними, тому що досудове розслідування почали тільки в березні 2021 року. Тому всі ці записи розмов, ксерокопії тощо за 2014−2016 роки зі старту не можуть вважатися доказами», — написав він.

Куракін вважає незаконною участь СБУ в справі Медведчука. За його словами, розслідування щодо народних депутатів має проводити Державне бюро розслідувань.

«Справжня мета кримінальної справи проти Медведчука — закрити рота всім, хто проти політики Зеленського», — пише журналіст. Він нагадав, що в матеріалах підозри нардепу вказано, що «Медведчук не згоден з курсом президента».

«Так у нас в країні вже 52% українців говорять соціологам, що не довіряють Зеленському, що можна інтерпретувати як незгоду з тією політикою, яку проводять «зелені», — написав Куракін.

Нагадаємо, 30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи апеляцію, подану адвокатами Віктора Медведчука про скасування продовження домашнього арешту, залишив рішення в силі.

Віктор Медведчук, коментуючи журналістам після засідання суду продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента Володимира Зеленського.

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