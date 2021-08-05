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Політика

«Велике будівництво»: у Миколаєві цілодобово й в чотири зміни ремонтують трасу М-14

9:51 5 серпня 2021
Ремонт дороги в Миколаєві

У Миколаєві під час ремонту міжнародної траси М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, яка проходить через місто, робочі перейшли до влаштування вирівнювального шару цупкого асфальтобетону.

Дорогу відновлюють згідно з міжнародними стандартами у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Миколаївська ОДА.

Як зазначається, фахівці працюють на об’єкті у цілодобовому режимі без вихідних у чотири зміни.

«Буде відновлено дорожнє полотно транспортного коридору, що проходить вулицями міста Миколаєва, а саме: Веселинівська, Одеське шосе, Велика Морська, Нікольська, Пушкінська, проспект Героїв України та покриття Варварівського та Інгульського мостів», — йдеться в повідомленні ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках програми планують оновити 4 500 км державних і 2 000 км місцевих доріг.

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