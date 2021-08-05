ОПЗЖ звернулася до міжнародної спільноти через перевірки у Верховному суді

Партія ОПЗЖ звернулася до міжнародної спільноти у зв'язку з грубим втручанням влади у діяльність Конституційного суду України. Про це йдеться у заяві політсили, яка оприлюднена на партійному сайті.

Зокрема, в ОПЗЖ вважають, що останнім часом посилився тиск на суди загальної юрисдикції після рішення Верховного суду про незаконність указу президента України, яким по суті був відсторонений від посади глава КСУ Олександр Тупицький. Також ОПЗЖ нагадує про те, що у Верховному суді знаходиться на розгляді ще низка позовів щодо скасування указів президента України про введення в дію рішень РНБО з приводу санкцій стосовно деяких політиків. У партії не виключають, що згадані укази також можуть бути визнані неконституційними.

У зверненні до громадськості ОПЗЖ згадує також позапланову перевірку, яку проводить Служба безпеки в Верховному суді через здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

У партії вважають: «Надані СБУ документи були створені після оприлюднення відповідних указів президента та не є належними доказами з точки зору процесуального законодавства. Таким чином, спочатку були створені штучні підстави для проведення перевірки здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, у Верховному суді, а потім почалася термінова перевірка».

У партії наголошують, що така ситуація є безпрецедентною, і звертають на це увагу міжнародної громадськості.

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