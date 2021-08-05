Кузьмін заявив про дискредитацію владою ОПЗЖ та її лідерів

Кампанія по дискредитації політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» та її лідера, голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, розв'язана чинною українською владою, заявив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у ході прес-конференції, що відбулася 28 липня в агентстві «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні ми можемо стверджувати про те, що кампанія по дискредитації політичної партії ОПЗЖ та її лідерів — це не якась вигадана історія, це не щось віртуальне. Це реальна кампанія, розв'язана чинною українською владою. Я нагадаю, що ще у 2019 році президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, заявив про те, що ОПЗЖ і Віктор Медведчук закінчать погано», — заявив політик.

Після цього, за словами Кузьміна, нібито в ЗМІ з'явилася частина документації СБУ, так званий таємний план по дискредитації ОПЗЖ.

«Цей план передбачав порушення сфабрикованих кримінальних справ стосовно лідерів опозиції і Віктора Медведчука, в тому числі і членів його сім'ї. Цей план передбачав інформаційні атаки на членів ОПЗЖ, масове порушення справ стосовно членів партії і їхніх прихильників», — вважає Кузьмін.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони ввести санкції проти 8 осіб, серед котоприх Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко .

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку .

21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа .

9 липня суд продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня. Відразу ж після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відвід судді Сергія Вовка .

У ОПЗЖ відреагували з приводу санкцій, назвавши їх правовим свавіллям і політичною розправою.

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