Рабинович назвав причину зростання рейтингу ОПЗЖ

Народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабинович опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці рейтинг міжнародного дослідницького центру BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія).

Згідно з дослідженням центру, 21,4% респондентів підтримують партію «Слуга народу», 19,1% - ОПЗЖ, 18,5% - «Європейську солідарність», 12,6% - «Батьківщину».

Рабинович також процитував коментар авторів дослідження: «Рейтинг „Слуг народу“ стабільно падає. З настанням чергової хвилі епідемії, при якій черговий локдаун буде неминучий, рейтинг „слуг“ просяде ще більше. Осінні платіжки з новими тарифами, піднятими на догоду МВФ, доб'ють його остаточно. Прогнозуємо „слугам“ +/- 15%. Це традиційний рівень підтримки для правлячої партії».

У зв'язку з цим нардеп нагадав, що навесні рейтинг ОПЗЖ зрівнявся з рейтингом «СН», а за деякими даними, випередив його. Саме тоді, на думку Рабиновича, з боку влади «пішла потужна хвиля пресингу, спрямована проти лідера партії Віктора Медведчука», яка забрала кілька відсотків.

Однак, вважає Вадим Рабинович, народ вже розуміє, «що Медведчук був обраний в якості мішені для найбільшої для них загрози — зростаючої ОТЗЖ». «До певної міри відбувається з Медведчуком тепер може спрацювати навіть у плюс опозиції», — пише парламентарій.

Він назвав «досить непоганим результатом» різницю в 2 відсотки між правлячою партією і своєю, зазначивши, що при подальшому падінні рейтингу «слуг» ОПЗЖ може стати лідером.

На думку Рабіновчіа, у Зеленського розраховували, що переслідування опозиції призведе до втечі з країни Медведчука і, як результат, до дискредитації і повного провалу ОПЗЖ. «Але не вийшло… Медведчук не втік, і його перебування під арештом в очах „синьо-білого“ електорату тепер робить з нього борця з Зе-режимом… Нас чекає подальше падіння рейтингу „слуг“ і зростання опозиції», — написав Рабинович .

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