На Хортиці до Дня Незалежності відкриють інклюзивний Курган Єдності

До Дня Незалежності України на острові Хортиця планують відкрити Курган Єдності — найвищу точку острову, з якої відкривається неймовірна панорама на Дніпро і Запоріжжя. Оновлена пам’ятка буде відповідати принципам безбар’єрності.

Відновлення острову проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє заступник голови ОП, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

«Місце сили, відкрите для всіх. Такою є філософія нової Хортиці», — наголосив він.

Вперше в історії на 16-метровий курган зможуть піднятися всі охочі, незалежно від віку і стану. Цим особисто опікується Перша леді України Олена Зеленська. Минулого року вона започаткувала ініціативу «Без бар’єрів», до якої долучаються цілі міста й області. Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом.

«Доріжки спроектовані під кутом 5%, кожні 800 м — майданчики, обладнані для відпочинку. Сьогодні разом із Першою леді особисто пересвідчились у дотриманні всіх норм», — зауважив Кирило Тимошенко.

Повністю інклюзивним планують зробити і Музей історії козацтва, який наразі зачинений через аварійний стан. Його вже реконструюють за кращими стандартами світових музеїв.

Так само інклюзивним буде суспільний простір Козацьке коло. Майданчик стане місцем проведення концертів, фестивалів та форумів.

Крім того, нещодавно Хортиця вперше в історії отримала нову айдентику.

«Вже скоро Хортиця стане одним із найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою — і надсучасною інфраструктурою», — додав Тимошенко.



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