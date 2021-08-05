Політичне рішення Зеленського? ЗМІ назвали причину заборони відвідування чиновниками ООС

Через заборону чиновникам тимчасово відвідувати зону ООС, в результаті чого зірвався візит на Донбас спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, Офіс президента запідозрили у спробі встановити монополію Володимира Зеленського на спілкування з військовими, пише видання «Фокус».

Джерело в парламенті, коментуючи скасування поїздки спікера, про яку було відомо ще два тижні тому, сайту «Страна.ua», вказало, що його візит збігся з рішенням про тимчасову заборону невипадково: «Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки гарант» .

Як зазначає «Фокус», про напругу в стосунках Зеленського і Разумкова кажуть уже кілька місяців: «Інцидент з ООС — ще одне підтвердження того, що чутки про розлад небезпідставні. Зеленський не раз допускав явні і не дуже випади на адресу свого соратника».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в ОП розглядають Разумкова як автономного політика, який може скласти конкуренцію нинішньому голові держави. Кампанію проти Разумкова нібито веде голова ОП Андрій Єрмак.

Крім того, високопоставлене джерело в медіасередовищі повідомило «24 каналу» про можливу домовленість ОП з олігархом Рінатом Ахметовим, телеканали якого включили спікера в «стоп-лист».

«Офіс президента шукає способи позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність … Якщо рейтинг Зеленського продовжить падіння, розклад сил серед „слуг“ може кардинально змінитися і бажаючих зв'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися», — пише «Фокус».

Фото Дмитро Разумков/Facebook

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