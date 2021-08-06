Рух між двома берегами Запоріжжя новою автомагістраллю відкриють вже цього року, — Тимошенко

Мостами, що будуються у Запоріжжі за президентською програмою «Велике будівництво», вже цього року можна буде дістатися з лівого берега Дніпра на правий та на острів Хортиця.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.



Разом з першою леді України Оленою Зеленською він відвідав Запоріжжя і оцінив хід робіт на мостах.

«Немає нічого кращого, ніж бачити, як амбітні плани втілюються в життя. Проєкт будівництва мостів у Запоріжжі з'явився у Генплані міста в 1965 році. Відтоді його починали — і зупиняли, починали — зупиняли. І так до 2020 року, коли за програмою президента Володимира Зеленського „Велике будівництво“ стартувала справжня робота», — написав Кирило Тимошенко у соцмережі.



Тимошенко нагадав, що у грудні 2020 року було відкрито рух верховою частиною балкового мосту, а тиждень тому мости з’єднали з лівим берегом Дніпра. З відкриттям руху мостами мешканці Запоріжжя, які давно страждають від заторів, зітхнуть з полегшенням.

З інженерної точки зору Запорізькі мости є складним комплексом автомагістралі, розв’язок та штучних споруд. З економічної — інвестицією та стимулом для розвитку міста. А з людської нові мости забезпечать зручне та швидке сполучення.

Під час візиту в Запоріжжя Олена Зеленська та Кирило Тимошенко також відвідали острів Хортицю, де триває масштабна реконструкція за програмою «Велике будівництво». За ініціативою першої леді Хортиця стане першим туристичним об’єктом України з повною інклюзією.

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