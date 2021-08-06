У Сумах запрацювало приймальне відділення міської лікарні, оновлене в рамках «Великого будівництва»

У Сумській центральній міській клінічній лікарні було введено в експлуатацію реконструйоване приймальне відділення екстреної медичної допомоги. Це вже третє приймальне відділення у регіоні, яке відкрилося після оновлення в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила Сумська ОДА.

«Через медичну реформу й завдяки програмам, які покращують медичну галузь, люди починають більше звертатись у лікарні. Тому що вірять у те, що їм нададуть якісну медичну допомогу. З’являється довіра до держави, до системи охорони здоров’я», — заявив голова ОДА Дмитро Живицький, який взяв участь у відкритті відділення.

Загалом на реконструкцію з державного бюджету було виділено 7,5 млн грн. Також було фінансування і з міського бюджету (близько 5 млн грн на придбання меблів та обладнання) і з бюджету самої лікарні (900 тис. грн — кошти, виділені лікарні з Національної служби здоров’я України).

«Крім того, для забезпечення оснащення цього відділення дорогим обладнанням Міністерством охорони здоров’я України розподілено комп’ютерний томограф вартістю майже 20 млн грн, закуплений за кошти держбюджету. Заклад також отримав комплект ультразвукової діагностичної системи вартістю 1,9 млн грн що придбаний коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», — розповів очільник області.

В оновленому відділенні працює сучасна діагностична лабораторія, є мала операційна, ендоскопічний кабінет, реанімаційні палати.

«Програма „Велике будівництво“ для медицини — це великий прорив. Ми лише мріяли, щоб лікарня отримала стільки дороговартісного обладнання. Це стимул для наших фахівців з більшим ентузіазмом лікувати хворих. Відділення повністю укомплектоване лікарями та медичним персоналом. Ми готові надавати всі види екстреної допомоги», — наводить сайт ОДА слова директорки медзакладу Валентини Домінас.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що цього року планується завершення модернізації 200 приймальних відділень у лікарнях.

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