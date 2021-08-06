Позов Медведчука до України в ЄСПЛ: чим це загрожує

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за позовом народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомив його однопартієць Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі, опублікувавши копію листа ЄСПЛ про відкриття провадження за позовом Медведчука.

«Як бачите, справа про незаконне утримання Медведчука під домашнім арештом та інші грубі порушення його основних прав і свобод може бути розглянута судом найближчим часом в порядку пріоритетного виробництва», — написав Кузьмін.

На думку нардепа, рішення ЄСПЛ на користь Медведчука «…може стати підставою для відставки генпрокурора і початку імпічменту Зеленського».

Нагадаємо, Віктора Медведчука та його однопартійця Тараса Козака підозрюють в зраді, розкраданні національних ресурсів в Криму та в «посяганні на порушення звичаїв війни».



13 травня Печерський районний суд Києва відправив політика під цілодобовий домашній арешт, зобов'язавши його носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. Пізніше запобіжний захід було продовжено до 7 вересня.

Політик це рішення оскаржив, але Київський апеляційний суд 30 липня залишив у силі рішення про продовження цілодобового домашнього арешту.

Сам Віктор Медведчук всі підозри на свою адресу відкидає, пов'язуючи їх з політичним переслідуванням.

У середині червня він звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на «незаконні дії української влади».

Після засідання Апеляційного суду Медведчук заявив журналістам, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу і політики президента Володимира Зеленського.

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