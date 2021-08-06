Верховний суд подав до СБУ та Нацради з ТБ запит додаткових доказів щодо «каналів Медведчука»

Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду продовжив розгляд справ про застосування санкцій до ТОВ «Новий Формат ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір», під час якого подав запит на додаткові докази від СБУ й Нацради з теле- і радіомовлення. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Так, під час судових засідань колегія суддів задовольнила письмові клопотання представників позивача про залучення до матеріалів справи документів, оцінку яким суд надасть на стадії дослідження доказів.

Також колегія суддів винесла письмові визначення, згідно з якими витребувала додаткові докази від позивача, СБУ, а також Національної ради з питань телебачення й радіомовлення.

«У цих позовах від ТОВ «Новий Формат ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір» оскаржений указ президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким застосовані санкції до позивачів», — зазначено в повідомленні суду.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, яким було заблоковано мовлення всіх трьох каналів протягом п'яти років.

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