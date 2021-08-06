Іван Юрик: «Укрзалізниця» розпочала в країні процес «великої електрифікації» колій

«Укрзалізниця» розпочала роботи з електрифікації ділянки Черкаси — ім. Т. Шевченка в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Завершити роботи на 34 км цієї ділянки планується у першому кварталі 2022 року, повідомила пресслужба УЗ з посиланням на слова в. о. голови АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика.

За його словами, електрифікація допоможе покращити залізничне сполучення між містами, зменшити експлуатаційні витрати та викиди в навколишнє середовище.

«Цьогоріч із держбюджету виділено 72,8 млн грн на початок реалізації цього проєкту. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації, та після експертизи стартує активна фаза робіт», — заявив Юрик.

Він розповів, що УЗ запустила процес «великої електрифікації» колій в Україні: паралельно з ділянкою Черкаси — ім. Т. Шевченка аналогічні роботи тривають також і на ділянках Ковель — Ізов — Держкордон та Долинська — Миколаїв.

На діляниці Черкаси — ім. Т. Шевченка, крім станцій ім. Тараса Шевченка та Черкаси, розташовані ще дві залізничні станції — Сміла та Білозір’я. Усі чотири станції на ділянці були введені в експлуатацію у 1876 році. Наразі на дільниці на теплотязі курсують приміські поїзди, 4 регіональні поїзди, 2 поїзди, які прямують з Києва до Одеси та зі Львова до Черкас, а також вантажні потяги.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що електрифікація ділянки Ковель — Ізов — Держкордон допоможе зміцнити експортні позиції України у напрямку країн ЄС.

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