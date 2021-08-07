Нардеп Бурмич назвав Медведчука небезпечним для влади та пояснив, чому

Народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурмич, коментуючи в ефірі телеканалу санкції проти Віктора Медведчука, назвав його небезпечним для чинної влади через його бачення альтернативного шляху розвитку країни.

«Віктор Володимирович на політичному рівні, очолюючи партію ОПЗЖ, говорив правду про події, що відбуваються в Україні. Він показував альтернативний шлях нашого руху і розвитку, а владі це не подобається… Віктор Володимирович для них небезпечний своєю правдою…», — заявив він.

Нагадаємо, 30 липня Київський апеляційний суд, розглядаючи апеляцію, подану адвокатами Медведчука про скасування продовження домашнього арешту, залишив рішення в силі.

На думку народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна, рішення залишити в силі домашній арешт було прийнято суддею під тиском влади.

Сам Віктор Медведчук, коментуючи журналістам після засідання суду продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу та політики президента Володимира Зеленського.

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