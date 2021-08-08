«Завжди було табу — сім’ї не чіпати»: Шуфрич про переслідування Медведчука

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич назвав абсурдом переслідування з боку української влади його однопартійця, народного депутата України Віктора Медведчука і заявив, що правда запанує.

Парламентарій нагадав, що 7 серпня у Медведчука був день народження.

«Він сьогодні зустрічає його в таких особливих умовах, в колі сім'ї. Безумовно, ми всі разом з ним і хочемо сказати, що те, що з ним відбувається, це якийсь … абсурд, й, звичайно ж, правда запанує. По-різному нас тиснули, але те, що відбувається у відношенні Оксани Марченко, його дружини, таке в Україні відбувається вперше. Завжди було табу — сім'ї не чіпати», — сказав нардеп.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони ввести санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку.

21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

9 липня суд продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня.

Віктор Медведчук, коментуючи журналістам рішення Київського апеляційного суду про продовження йому домашнього арешту, заявив, що повністю згоден з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу та політики президента Володимира Зеленського.

Фото zagittya.com.ua



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