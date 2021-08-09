З боку Віталія Кличка відсутня зацікавленість у реалізації важливих для столиці інфраструктурних проєктів, тому центральна влада поки змушена займатися об'єктами, які не перебувають на балансі Києва. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Пан Кличко, крім того, що він мер Києва, ще є головою Київської міської адміністрації та знаходиться у моїй вертикалі. У мене немає з ним конфліктів, але він намагається жити окремим життям», — сказав Тимошенко.

За його словами, у відносинах з місцевою владою з кінця минулого року був встановлений дієвий порядок співпраці, за яким для отримання додаткового фінансування з держбюджету керівникам регіонів досить підготувати документи за потрібними інфраструктурними проєктами, провести тендери та виділити фінансування з місцевого бюджету.

Кошти, яких не вистачає, додаються в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як розповів Тимошенко, серед керівників регіонів, зацікавлених у розвитку інфраструктури, немає Віталія Кличка.

«Будівництво нових гілок метро, продовження старих гілок — ніхто не обговорює це з Офісом президента. Кличко тільки говорить: „Ви не лізьте, я тут один, мені нічого не треба“. Може, йому й не треба, але киянам потрібно», — сказав заступник голови ОП.

Однак, попри позицію мера Києва, «Велике будівництво» продовжуватиме реалізовувати інфраструктурні проєкти в столиці, в тій частині, яка знаходиться за межами компетенції міської влади.

«У столиці повинні відбуватися максимальні зміни й найбільші інфраструктурні проєкти. Президент цього хоче, і це буде робити або Кличко, або не Кличко. Нас цікавлять не особистості, а щоб робота виконувалася», — зазначив Тимошенко.

Серед проєктів, які в Києві будуть реалізовані в рамках «Великого будівництва», — добудова розв'язок Дарницького мосту, реконструкція Мистецького арсеналу й Палацу спорту.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що нещодавно створений Конгрес місцевих і регіональних влад покликаний максимально спростити й прискорити процес комунікації регіонів з центральною владою.

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