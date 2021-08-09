Справа Медведчука: ухвалення неправосудних рішень може повернутися бумерангом

Через справу Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, експерти згадують про долю колишніх суддів Інни Отрош, Антона Чернушенка, Родіона Кірєєва і Миколи Чауса. Як відомо, після участі в процесах, в яких фігурували відомі політики, або гучних корупційних скандалів згадані служителі Феміди змушені були залишити Україну.



Зокрема, політтехнолог Андрій Бодров, коментуючи справу Медведчука, каже, що його учасники «повинні розуміти всю міру своєї відповідальності за участь у виконанні політичного замовлення».

А народний депутат V-VII скликань Олена Бондаренко вважає, що ухвалення неправосудних судових рішень може повернутися бумерангом. Аналогічну точку зору висловив і політолог Олексій Якубін, нагадавши про історію з суддею Дніпровського райсуду Миколою Чаусом, який кілька років переховувався в Молдові, але все одно опинився на лаві підсудних.

«Для суддівського корпусу ця історія може бути дуже хрестоматійною, тобто ти можеш служити владі, ти можеш орієнтуватися на певні політичні віяння, але це тебе не вбереже. Приклад судді Чауса буде для суддів останнім прикладом, на якому вони будуть бачити, що лояльність до влади тебе не рятує, тебе може рятувати те, що ти діяв за законом і до тебе немає претензій», — каже Якубін.

Раніше стало відомо, що Європейський суд з прав людини відкрив провадження за позовом Медведчука до України, повідомивши, що воно може бути розглянуто в пріоритетному порядку. Експерти високо оцінюють шанси політика виграти цей процес. Водночас юристи нагадують, що невиконання рішень Європейського суду тягне за собою кримінальну відповідальність.

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