На Дніпропетровщині йде «Велике будівництво» сучасного стадіону для школярів

У місті Перещепино Новомосковського району Дніпропетровщини почали модернізацію стадіону для опорної школи, де навчаються понад 800 дітей. Роботи ведуться за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Будівельники розпочали розрівнювання ділянки під футбольне поле та спортивні майданчики. Також встановлюють бордюри та прокладають кабелі освітлення.

«Прагнемо залучити до занять спортом якнайбільше мешканців регіону. Бо йдеться найперше про здоровий спосіб життя. Для цього реконструюємо стадіони. Оновлюємо й спортивний простір біля Перещепинської опорної школи», — сказав голова ОДА Валентин Резніченко.

Колись на стадіоні проводилися шкільні та районні змагання. Але з часом він застарів, а за роки без ремонту занепав. Футбольне поле заросло бур’янами, на ньому з’явилися ями, зруйнувалося асфальтове покриття бігових доріжок.

«Через погане покриття ми не займалися на цьому стадіоні. Їздили на поле в центрі. Це незручно. Багато дітей залишили футбол. Коли буде новий стадіон, все зміниться. Зможемо навіть конкурувати на обласних та всеукраїнських змаганнях», — розповів тренер шкільної секції з футболу Олег Курилець.

Після відновлення на стадіоні буде велике футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки на чотири смуги та тренажери.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що в планах на цей рік будівництво та реконструкція 94 стадіонів, старт будівництва 19 льодових арен, реконструкція 18 спортивних інтернатів і 100 ДЮСШ.

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