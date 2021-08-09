Після двох років президентства Володимир Зеленський по суті перетворився на політичного двійника свого попередника Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі УНН.

Видання нагадало про гасло Зеленського «Кожен з нас — президент», називаючи його фікцією. Аргументуючи цеу висновок, автор матеріалу пише: «Президент тут тільки один, і його влада прагне до абсолюту. Молодий, перспективний і несистемний Зеленський енергійно веде країну до узурпації та диктатури».

У матеріалі також йдеться про те, що президент не вітає критику та на догоду амбіціям ігнорує закони. Зокрема, може втручатися у роботу законодавчої й судової влади. На думку автора статті, щоб не дотримуватися регламенту Ради й процесуального законодавства, Зеленський перезапустив РНБО, який підмінив собою суд: накладає санкції, призначає олігархів, контрабандистів, злодіїв у законі й таке інше.

«Крім гарної піар-картинки, образу „хорошого царя“ та інших уже неодноразово озвучених „бонусів“ для керівництва держави від такого роду рішень, всі ці історії мають і загальний негативний присмак. Це присмак узурпації влади», — цитує УНН юриста Юрія Радзієвського.

При цьому у внутрішній політиці риторика Зеленського майже не відрізняється від тез його попередника Петра Порошенка — «армія, мова, віра», сказано в матеріалі. А кадрову ротацію у Генштабі й заборону чиновникам, включаючи спікера Дмитра Разумкова, відвідувати зону проведення ООС у статті називають демонстрацією главою держави свого ставлення до армії, мовляв, це його особиста прерогатива.

«Відставка Арсена Авакова з посади голови МВС і розмови про перепідпорядкування Нацгвардії особисто президенту лише підтверджують курс Зеленського на монополізацію всіх військових підрозділів», — пише видання.

Як зазначається в матеріалі, Володимир Зеленський на виборах отримав приголомшливу підтримку українців завдяки тому, що він був іншим — повністю відрізнявся від старожилів вітчизняної політики.

«З того часу минуло вже понад два роки. І дедалі частіше у своїх діях, рішеннях і поведінці президент починає нагадувати свого попередника… Модель управління, яку сьогодні вибудовує Офіс президента, все більше нагадує ручний режим, який створив Янукович і дещо модернізував Порошенко, з усіма наслідками, що з цього випливають», — пише УНН.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського в соцмережах

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