Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував позов народного депутата, голови ОПЗЖ України Віктора Медведчука до України, пише видання Pledgetimes з посиланням на депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна.

«Схоже, що Європейський суд розгляне справу Медведчука раніше за український, та рішення на його користь може стати підставою для відставки генпрокурора й початку імпічменту президенту», — написав депутат у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, згідно з яким щодо телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років, що передбачають блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони запровадити санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а 21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа, який подовжено до 7 вересня.

В ОПЗЖ відреагували на дії влади, назвавши їх політичною розправою над опозиційним політиком.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу й у них є докази, які спростовують звинувачення прокуратури та доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

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