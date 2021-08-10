Колишній начальник Дніпропетровської СБУ Володимир Верхогляд може стати новим головою Харківської обласної адміністрації. При цьому численні журналістські розслідування вказують на можливі зв'язки чиновника з криміналом, пише «РБК-Україна».

«На нову посаду Верхогляда може лобіювати бізнесмен Ілля Павлюк, якого в медіа неодноразово називали „королем контрабанди“ часів Віктора Януковича. Втім, ще більші побоювання викликають тісні зв'язки Верхогляда з російськими спецслужбами. Саме тому його призначення може мати катастрофічні наслідки й для Харківського регіону, й для всієї країни», — йдеться у матеріалі.

За даними джерел видання, за Верхоглядом ще на початку 2010-х закріпилася слава інформатора ФСБ. Його також називали організатором «зливу» в медіа закритої інформації про співробітників служби у 2011 році.

«Однак найприбутковішим фінансовим потоком в його біографії став наркотрафік. З самого початку роботи в СБУ, в далеких 90-х, Вeрxoгляд наглядав саме за цим напрямком контрабанди. Основним його активом стало харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я», — пишуть журналісти, припускаючи, що фабрика виробляла не тільки легальні препарати.

«РБК-Україна» також звертає увагу на тісне знайомство Верхогляда з Андрієм Козарем, колишнім співробітником харківського ВБНОНу.

«Свого часу він попався на нелегальній торгівлі трамадолом. Як пишуть ЗМІ, надалі Козар став близьким соратником одного із засновників сепаратистського батальйону „Оплот“ Жиліна, вбитого у Москві у 2016 році. Під час вбивства Козар теж був поруч, але зумів вижити», — зазначає видання.

Верхогляда також пов'язують дружні стосунки з колишнім депутатом Віктором Лозинським, який вбив на полюванні місцевого жителя. За даними видання, свого часу Верхогляд міг пролобіювати включення Лозинського до виборчого списку БЮТ.

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