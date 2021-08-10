Тарифи, електроенергія, інвестиції: Кубраков поставив завдання перед новим керівництвом УЗ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підтримав призначення нового т. в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця», наголосивши на необхідності збереження корпоративної системи в компанії. При цьому він також окреслив напрямки, на яких необхідно буде зосередитися новому керівництву «Укрзалізниці». Про це він написав на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Новим т. в. о. голови правління став Олександр Камишін, якого Наглядова рада «Укрзалізниці» рекомендувала призначити керівником компанії на час підготовки конкурсу з обрання нового постійного керівника УЗ. Очікується, що вже за кілька місяців таку кандидатуру буде запропоновано.

За словами Кубракова, Камишін у перехідний період буде виконувати функції антикризового менеджера.

Необхідність зміни керівництва АТ «Укрзалізниця» була продиктована управлінською кризою, що сформувалася в компанії, і станом інфраструктури. Ці питання були навіть винесені на розгляд Ради національної безпеки й оборони України.

У підсумку після довгих переговорів перелік конкретних кроків для виходу «Укрзалізниці» з кризи був сформований. Міністр подякував представництвам країн G7, керівництву ЄБРР, ЄІБ і Світового банку за участь у переговорах і розробку конструктивного рішення.

«При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб „Укрзалізниці“, основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу буду контролювати я особисто», — розповів подробиці Кубраков.

Він також назвав рішення, терміновою реалізацією яких належить зайнятися новому керівництву УЗ:

«а) підняття тарифів на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток «Укрзалізниці» неможливий;

б) налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника — «Енергоатома»;

в) залучення на українських ринок міжнародних інвесторів;

г) закупівля нових потягів та локомотивів".

«Впровадження цих рішень у найкоротші терміни — це те, чого ми очікуємо від нового очільника «Укрзалізниці», — підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кубраков повідомив про підготовку нового проєкту «Працюй в Україні», спрямованого на впровадження високих стандартів роботи в усіх інфраструктурних галузях.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter